Wenn man in Tübingen keine Stadtbahn wolle, dann müsse auch der geplante Schindhaubasistunnel an der B27 bei Tübingen aus Klimaschutzgründen sterben. Das schrieb Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) vor zwei Wochen auf Facebook. Nach viel Gegenwind in den vergangenen Tagen wird jetzt auch Kritik an Palmers Vorstoß aus dem benachbarten Zollernalbkreis laut.

Die Unternehmerinitiative Denkfabrik Zollernalb bezeichnet Palmers Infragestellen des vierspurigen B27-Ausbaus inklusive des Schindhaubasistunnels der gesamten Region gegenüber als unsolidarisch. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es: "Palmers Vorstoß muss als Blick auf rein Tübinger Belange interpretiert werden, der der umliegenden Region deutlich macht, wie 'gern' sie ihn haben kann." Eine Umplanung des B27-Projekts würde laut Denkfabrik zu einer Verzögerung von vielen Jahren führen. Dass es überhaupt zur teuren Tunnelvariante kam, dafür sei die Stadt Tübingen verantwortlich. Günstigere Vorschläge seien gekippt worden. Palmer fordert, dass mit der gleichen Energie für die Bahn in die Stadt wie für die Straße um Tübingen herum gekämpft werde.