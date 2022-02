Scharfe Kritik am Ausbau der B28

per Mail teilen

Der BUND und der Landesnaturschutzverband haben den geplanten Ausbau der B28 zwischen Rottenburg und Seebronn (Kreis Tübingen) scharf kritisiert. Die Bundestraße soll dort einen dritten Fahrstreifen erhalten. Das Regierungspräsidium plane und baue überregionale Straßen, als gäbe es weder eine Klima- noch eine Biodiversitätskrise, so die Umweltverbände aus dem Kreis Tübingen. Der Ausbau der B28 gefährde den Erfolg von Schutzprojekten für Grauammer und Rebhuhn im betroffenen Bereich. Dieser liege zudem in zwei Wasserschutzgebieten. Die Naturschutzverbände bezweifeln, dass man die Eingriffe in die Natur ausgleichen kann.