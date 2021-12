Krippenweg von Kirchentellinsfurt soll Hoffnung geben

Seit zehn Jahren gibt es den Krippenweg von Kirchentellinsfurt bei Tübingen. Über 50 ganz unterschiedliche Exemplare stehen jetzt wieder in Schaufenstern, Läden oder privaten Gärten.

Der Krippenweg führt durch ganz Kirchentellinsfurt und ist laut Organisatorin Ruth Setzler über zehn Kilometer lang. In der Dämmerung funkelt es aus einigen Fenstern. Viele der Krippen sind nämlich beleuchtet. Die Botschaft: Licht schenken. Die Krippen erzählen vom Wunder im Stall, so Setzler. Sie erinnern daran, warum wir feiern und dass in jedem Winter Hoffnung liegt. Auch in diesem.

Vor zehn Jahren hatte Ruth Setzler die Idee zum Kirchentellinsfurter Krippenweg. Aus 24 Stationen sind inzwischen über 50 geworden. Die Bandbreite reicht von kleinen Krippen bis zu Landschaften, die ganze Garagen füllen.

Von Nostalgie bis Kitsch

Viele Geschäfte machen beim Krippenweg mit. Banken, eine Änderungsschneiderei, eine Fahrschule, die Apotheke. Im Schaufenster eines Polstergeschäfts ist eine nostalgische Krippe aus dem Familienbesitz ausgestellt. Der Stall ist aus Holz, das Dach mit Schindeln gedeckt. Im Inneren ist Stroh und in einer Futterkrippe liegt das Jesuskind, behütet von Maria und Josef.

Organisatorin Ruth Setzler freut sich, dass jedes Jahr mehr Krippen zum Krippenweg dazukommen und viele Menschen von der Botschaft berührt werden. SWR Stefanie Assenheimer

Am Hauseingang der Kernzeitbetreuung von Kirchentellinsfurt steht eine ganz andere Krippe. Sie scheint aus Glas zu sein, ist aber aus Plastik. Drückt man auf den Knopf am Sockel leuchtet die heilige Familie in grellen Farben, dazu ertönt ein Weihnachtslied. Schön kitschig, findet Setzler.

Diese Krippe ist im Glasneubau des Schlosses von Kirchentellinsfurt zu sehen. SWR Stefanie Assenheimer

Auch am Rathaus steht eine Krippe sowie im Schloss. Der Glasneubau dort eignet sich bestens als Ausstellungsort für eine Krippe. Eine pensionierte Lehrerin hat sie handgemacht. Die Figuren sind aus Stoff, der Stall aus Holz – ganz traditionell. Das komme immer gut, so Setzler. Doch es gibt auch eine ganz moderne Krippe, die nur aus Holzklötzen besteht. Jeder Klotz ist beschriftet: Maria, Josef, König, König, König, Schaf. Eine Krippe zum Stapeln, Hinlegen, Aufstellen, ganz wie es der Betrachter mag.

Der Kirchentellinsfurter Krippenweg kann bis zum 6. Januar 2022 besichtigt werden. Auf der Website www.krippen-weg.de sind alle Standorte in einem Wegplan verzeichnet.