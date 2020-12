Die Kriminalpolizei Reutlingen ermittelt weiter im Fall der Brandlegungen in einem autonomen Zentrum und sucht nach Zeugen. Am Tag vor Heiligabend war dort eine Kunststoffplane wahrscheinlich vorsätzlich in Brand gesetzt worden, so die Polizei. Dadurch gerieten auch Holzlatten in Brand. Wenig später brannten außerdem Paletten und Dämmplatten unter einem Lastwagen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.