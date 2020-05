Seit dem 19. April 1945 wehte nach kampfloser Übergabe statt der Hakenkreuzfahne die Trikolore auf dem Tübinger Rathaus. Die Franzosen besetzten die Stadt. Fritz Holder und Hans Merkh, damals Jugendliche und Kulturschaffende, erinnern sich.

Die Stadt wurde vor größeren Zerstörungen verschont, da man sie zum Lazarettsperrbezirk erklärt hatte. Für ein paar Monate richteten die Besatzer ihren französischen Verwaltungssitz ein. Kurz nach Einmarsch der Franzosen glich Tübingen einer Geisterstadt, erzählte Fritz Holder 1993 im Südwestfunk. Als der Krieg endete, war der Liedermacher, Buchautor, Mundartdichter und Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt 13 Jahre alt. Man musste sich an die Regeln der französischen Militärregierung halten: Waffen, Radios, Fotoapparate und Ferngläser waren auf dem Rathaus abzugeben. In der Nacht herrschte Ausgangssperre, Gasthäuser waren geschlossen, Fahrräder tabu.

Statt Marschliedern war Ami-Musik angesagt

Die französische Besatzung schaffte zur Umerziehung und Demokratisierung ein vielfältiges Kulturangebot für die Menschen. Im Juni 1945 fand ein Kammermusik-Konzert im Festsaal der Universität statt. Ab Juli gab es regelmäßige Theateraufführungen. Auf deutsche Marschmusik folgte Musik aus Übersee, Swing, Blues und Boogie. Die Musik diente nun meist, anders als zur NS-Zeit, der Unterhaltung.

Ami Musik statt Marschlieder - Fritz Holder über Ami Musik

Jazz Songs wie "In the mood" von The Glenn Miller Orchestra oder "Sentimental journey" von Lester Raymond Brown wurden zu neuen Hymnen in der französisch besetzten Stadt.

Sentimental journey - Lester Raymond "Les" Brown

"Nix isch mit l'amour"

Die Menschen passten sich dem Besatzungsalltag schnell an. Sie besuchten den französischen Gottesdienst am Sonntagmorgen und schauten sich erstmalig französische Filme im Kino an. Am 17. November 1945 hatte das Heldenepos "Colonel Chabert" Premiere im wiedereröffneten Kino Museum.

"Wir wurden ganz unmerklich zu Frankophilen." Liedermacher Fritz Holder

Nix isch mit l´amour - Fritz Holder

Neue Tanzmusik

Die Stadt war frei, man hatte überlebt. Hans Merkh, damals 15 Jahre alt, nutzte deshalb das Job-Angebot, am Landestheater Klavier zu spielen. Für die Schauspieler, die der Krieg nach Tübingen verschlagen hatte, musste er ständig Kaiser Walzer, Wiener Blut und Slow Fox spielen. "Es war eine wahnsinnige Atmosphäre, eine Stimmung wie im Himmel", erzählte Merkh 1986 im Südwestfunk.

Kontakt mit "Feindmusik" aus Übersee

Jazz und Swing galt in der NS-Zeit als "undeutsch", "entartet" und "Feindmusik". Es war ein Kontrast zu der auf Gleichschritt getakteten Marschmusik. Die französischen Offiziere, Soldaten und ihre Familien wollten regelmäßig mit Kultur und Musik unterhalten werden. Für Merkh stand der neue Sound, die "Feindmusik", nun also auf der Tagesordnung. Stundenlang übte der junge Pianist das Stück "In the mood", auf französisch sagte man "Dans l'ambiance".

Requirierbare Musiker - Hans Merkh über Besatzungsrecht

"Wenn die befohlen haben, sonntagmittags Musik, da hat sich keiner weigern dürfen. Wir waren mehr oder weniger kleine Besatzungssklaven." Musiker Hans Merkh

Bei seinem ersten größeren Auftritt in der Gendarmerie Francaise kamen die Franzosen und wünschten sich "Dans l'ambiance". Mit voller Besatzung musste er erstmals "In the mood" spielen - völlig unvorbereitet und improvisiert.

Neuer Sound - Hans Merkh über "In the mood"

"Nur dieses Grundstück von "In the mood" mussten wir am Abend glaub zwanzig Mal spielen, wir sind schier wahnsinnig geworden." Musiker Hans Merkh