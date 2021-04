per Mail teilen

Kurz vor Kriegsende wird die von den Nationalsozialisten errichtete französische Gegenhauptstadt im Exil aufgelöst. Für ein halbes Jahr war Sigmaringen der Sitz des Vichy-Regimes.

In der Nacht zum 21. April 1945 endet in der Residenzstadt Sigmaringen eine kuriose Zeit französischer Geschichte. Die von Hitler eingesetzte Vichy-Regierung flüchtet vor den vorrückenden Alliierten. Beamte der Gestapo reißen den amtierenden französischen Präsidenten Marschall Philippe Pétain und seine Minister aus dem Schlaf und bringen sie aus dem Land.

Trikolore auf dem Schloss Sigmaringen

Während der deutschen Besetzung Frankreichs residiert Staatschef Pétain mit seiner Regierung zunächst im französischen Vichy. Die Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 zwingt die Nationalsozialisten zum Handeln. Sie bringen die Vichy-Regierung deshalb im September 1944 gewaltsam nach Sigmaringen. Mehr als ein halbes Jahr logieren Pétain und seine Vertrauten im geräumten Hohenzollernschloss. Sie sollen dort Frankreichs Wiedereroberung vorbereiten.

"Man brauchte Pétain, um die Illusion einer legitimen, legalen französischen Regierung, mit der man zusammenarbeitet, aufrechtzuerhalten." Historiker Clemens Klünemann

"Paris an der Donau"

Weil sie mit den Nationalsozialisten kollaborieren, müssen sich Pétain und seine Regierung vor der Rache ihrer Landsleute fürchten. Um nach außen eine Art Normalität zu suggerieren, spielen sie monatelang "Paris an der Donau". Sie halten regelmäßige Kabinettssitzungen ab, haben einen eigenen Radiosender und eine französische Tageszeitung.

Glanz und Gloria im Schloss - Hunger und Kälte in der Stadt

In der Stadt leiden die 1.600 einfachen Kollaborateure und Flüchtlinge Hunger, frieren oder sind ungewollt schwanger. Die Regierung hingegen genießt Kulturangebote, schläft in großen Betten und bekommt im fürstlichen Schloss täglich ein Drei-Gänge-Menü serviert, so der Sigmaringer Heinz Gauggel.

Übernahme von Sigmaringen durch die Alliierten

Am 21. April 1945 flüchten die französischen Kollaborateure zum zweiten Mal vor den Alliierten und verlassen Sigmaringen. Die französische Flagge auf dem Schlossdach wird eingeholt. Schon einen Tag später wird sie wieder hochgezogen - aber diesmal von den französischen Alliierten unter Charles de Gaulle und den Amerikanern.