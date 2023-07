Kretschmann und Özdemir beim Uracher Schäferlauf

Bis zu 30.000 Menschen haben heute beim Uracher Schäferlauf den Umzug durch die Innenstadt, die Tänze und die Wettkämpfe der Schäferinnen und Schäfer verfolgt. Das schätzt die Stadtverwaltung. Mit dabei: Ministerpräsident Kretschmann und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Ulrike Mix:

Es sei ein absoluter Besucherrekord, sagte der Pressesprecher der Stadt Bad Urach am Nachmittag. Menschenmassen jubelten vom Straßenrand den 2.500 Teilnehmenden des Schäferlauf-Umzugs in Bad Urach im Kreis Reutlingen zu. Nach dem traditionellen Wettlauf um den Titel der Schäferkönigin und des Schäferkönigs, setzte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir den Siegern die Kronen auf – allerdings vertauschte er sie zunächst versehentlich. Özdemir, der in Bad Urach geboren ist, bezeichnete den Uracher Schäferlauf als das „schönste Heimatfest in THE LÄND“. Es sei zurecht immaterielles Kulturerbe der Unesco. Er und Ministerpräsident Kretschmann betonten anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Schäferlaufs die Bedeutung der Schäferei für Baden-Württemberg.