Trotz seines schweren Verkehrsunfalls am Montagabend bei Möckmühl will Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann seine Sommertour fortsetzen. Am Vormittag wird er in Tuttlingen erwartet. Kretschmann komme wohl etwas später als vorgesehen, so eine Sprecherin der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen. Sie ist die erste Station am zweiten Tag der geplanten Sommertour. Gestern, nach dem Abschlusstermin im Kreis Heilbronn, war Kretschmanns Fahrzeug bei starkem Regen auf der A81 von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Sein Begleitfahrzeug bremste scharf, ein weiteres Auto fuhr auf. Zwei Insassen dieses Fahrzeugs wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, mindestens ein Begleiter Kretschmanns leicht.