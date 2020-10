Das Tübinger Biopharmaunternehmen Curevac geht davon aus, in wenigen Monaten einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu haben. Ministerpräsident Kretschmann hat sich am Donnerstag bei der Firma über die Entwicklung des Impfstoffs informiert.

Etwa zwei Stunden nahm sich der baden-württembergische Ministerpräsident Zeit, um sich die Labore von Curevac anzusehen und sich über den Impfstoff aufklären zu lassen. Er sei sehr beeindruckt von dem, was das Biotechunternehmen in Tübingen leiste, so Winfried Kretschmann (Grüne). Curevac sei ein echter Leuchtturm, dem es gelingen könne, bis Mitte des kommenden Jahres erfolgreich einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt zu bringen.

Kremsner: "Impfstoff in greifbarer Nähe"

Wenn alles optimal laufe, werde das im ersten Halbjahr 2021 der Fall sein, sagte der Vorstandsvorsitzende von Curevac, Franz-Werner Haas. Peter Kremsner, Direktor am Tübinger Institut für Tropenmedizin, ging sogar von noch einem früheren Zeitpunkt aus: "Ich glaube, dass wir im Winter - also Januar oder Februar - einen Impfstoff haben werden." Die Nebenwirkungen des Curevac-Wirkstoffs seien insgesamt sehr gering. Kremsner will in zwei bis drei Wochen Ergebnisse der ersten Studienphase vorlegen.

Kein Zeitdruck von Seiten der Politik

Kretschmann betonte allerdings auch, dass die Politik keinen Zeitdruck ausüben werde. Denn die Bevölkerung werde nur einen sicheren Impfstoff akzeptieren. Auf dem Weg dorthin werde das Unternehmen jede Förderung und Unterstützung bekommen, die es brauche.

Klinische Studie in Südamerika

Das Tübinger Biotechunternehmen hatte kürzlich den nächsten Schritt bei der Prüfung seines Corona-Impfstoffes bekannt gegeben. Der erste Teilnehmer an einer klinischen Phase-2a-Studie sei geimpft worden. Die Studie werde in Peru und Panama vorgenommen, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Nach Angaben von Curevac werden die insgesamt 690 gesunden Teilnehmer innerhalb von vier Wochen zwei Mal geimpft. Erste Daten erwartet das Tübinger Unternehmen im vierten Quartal des Jahres. Dann soll auch die nächste Phase der Prüfung mit 30.000 Teilnehmern beginnen.

Test am Menschen: Die Tübinger Firma Curevac will erfolgreich einen Impfstoff gegen Corona entwickeln dpa Bildfunk picture alliance/dpa

Forschungsgelder vom Bund

Curevac hat inzwischen jede Menge Geld für seine Impfstoff-Forschung bekommen. Zuletzt gab das Bundesforschungsministerium bekannt, dass Curevac für die Forschung an einem Corona-Impfstoff eine Finanzspritze des Bundes in Höhe von 252 Millionen Euro bekommt. Der Bund ist bereits Anteilseigner des Unternehmens. Im Juni hatte Wirtschaftsminister Altmaier mitgeteilt, dass die staatliche Förderbank KfW für 300 Millionen Euro rund 23 Prozent der Anteile übernimmt.

Erfolgreicher Börsengang

Zudem hat der Corona-Impfstoffentwickler im Zuge seines Börsengangs an der US-Technologiebörse Nasdaq insgesamt rund 363 Millionen Dollar eingenommen. Alle rund 15,33 Millionen Aktien einschließlich der Platzierungsreserve seien zu je 16 Dollar verkauft worden, teilte Curevac mit. Gleichzeitig kaufte Mehrheitsaktionär Dietmar Hopp zum gleichen Preis wie angekündigt Aktien für 100 Millionen Euro.