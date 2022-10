Im vergangenen Jahr sind rund 1.800 Menschen im Krematorium in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) eingeäschert worden. Wie das funktioniert, erfährt man bei einer Besichtigung.

Nur zwei Türen trennt das Krematorium von der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Albstadt-Ebingen. Dort werden nicht nur Verstorbene aus dem Zollernalbkreis verbrannt und eingeäschert. Auch Bestatter aus den Kreisen Rottweil, Sigmaringen und Ravensburg nutzen es. Sie können dort rund um die Uhr die Verstorbenen in Särgen aus Holz hinbringen.

SWR-Reporterin Magdalena Knöller über das Albstädter Krematorium:

Der letzte Weg: vom Kühlraum in die Ofen

Zunächst kommen die Verstorbenen in den Kühlraum. Nach maximal drei Werktagen werden sie samt Sarg im Ofen verbrannt. Dort ist es mindestens 850 Grad heiß. Die Einäscherung dauert gut eine Stunde - je nach körperlicher Statur der Verstorbenen, sagte die Krematoriumsleiterin Silke Meboldt dem SWR. Angehörige können dabei sein, wenn sie wollen.

Das ist der Blick aus dem kleinen Raum zwischen Aussegnungshalle und Ofenraum, von dem aus Angehörige dabei sein können, wenn ihr Verstorbener im Sarg in den Ofen geschoben wird. Nur wenige nutzten diese Möglichkeit, dabei bekämen sie alle Zeit, die sie bräuchten, sagte Silke Meboldt. SWR Magdalena Knöller

So wird die richtige Asche sichergestellt

Durch einen kleinen, runden Schamottstein, der hitzebeständig ist und so im gesamten Verbrennungsvorgang beim Verstorbenen bleibt, werde sichergestellt, dass die richtige Asche in die richtige Urne kommt. Er ist nummeriert und landet am Ende der Einäscherung mit der Asche und den zermahlenen Knochen in der Aschekapsel, die verschlossen in die Urne kommt. In Deutschland ist es - anders als in der Schweiz oder in den USA - verboten, die Asche zu teilen. Sie muss komplett in die Urne gefüllt werden.

In Deutschland gelten deutlich striktere Regeln für die Einäscherung von Toten und den Verbleib der Asche, sagten Andreas Bodmer, der Leiter des Betriebsamtes von Albstadt, und Silke Meboldt, die Abteilungsleiterin für die Albstädter Friedhöfe und das Krematorium, bei einer Presseführung. SWR Magdalena Knöller

Krematorium spendet Geld aus Zahngold-Verkauf

Nach circa einer Stunde Einäscherung bleiben neben der Asche noch Knochenteile, künstliche Hüft- oder Kniegelenke sowie kleine Klumpen Zahngold übrig. Wenn die Angehörigen des Verstorbenen dem zustimmen, werden die künstlichen Gelenke und das Zahngold nicht in die Urne gefüllt. Das Zahngold kann dann vom Albstädter Krematorium gespendet werden.

"Wir spenden im Jahr zwischen 80.000 und 100.000 Euro an Stiftungen aus dem Verkauf des Zahngoldes der Verstorbenen. Rund zwei Drittel der Angehörigen stimmen der Entnahme des Zahngoldes aus der Asche zu."

Abwärme bleibt im Krematorium in Albstadt

Die warme Luft, die beim Verbrennen der Särge mit den Toten entsteht, kommt nach ausführlicher Filterung in einen Wärmespeicher. Damit wird im Winter das Krematoriumsgebäude geheizt. Die Abwärme bleibt vor Ort und wird nicht wie bei manchen anderen Krematorien in ein Fernwärmenetz gespeist - "aus Pietätsgründen", sagte der Erste Bürgermeister von Albstadt, Udo Hollauer, beim Presserundgang.

Es werden immer mehr Urnenbestattungen auf dem Friedhof in Albstadt-Ebingen. In diesen "Türmen" sind Urnen üblicherweise 20 Jahre. Anschließend kommen sie im "Garten der Ruhe" unter die Erde einer Wiese auf dem Friedhof unweit der alten Kapelle. SWR Magdalena Knöller

Führung durch das Krematorium Albstadt-Ebingen

Ein- bis zweimal im Jahr werden Führungen durch das kommunale Krematorium in Albstadt angeboten. Am Samstag, 22. Oktober 2022, ist es wieder so weit: Wer selbst einmal durchs Krematorium gehen möchte und sehen will, wie und wo die Einäscherung beginnt und in der Urne endet, kann an einer Führung mit der Krematoriums- und Friedhofsleiterin Silke Meboldt teilnehmen. Beginn ist um 10 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: beim Betriebsamt Albstadt per Telefon oder E-Mail.