Vergangenes Jahr haben die Kreisräte den Bau des Zentralklinikums Zollernalb schon beschlossen. Jetzt müssen sie nochmal abstimmen. Es gibt genauere Informationen zur Finanzierung.

Der Kreistag des Zollernalbkreises hat im Februar 2024 beschlossen, dass an der Bundesstraße bei Balingen-Dürrwangen ein Zentralklinikum gebaut wird. Am Montag muss er nochmal über das geplante Krankenhaus abstimmen. Es gibt neue Details zur Finanzierung. Nach aktuellem Stand wird das Großprojekt rund 20 Millionen weniger kosten als zuletzt angenommen.

Zentralklinikum Zollernalb soll 380 Millionen kosten

Laut neuen Berechnungen soll das zentrale Krankenhaus für den Zollernalbkreis 380 Millionen Euro kosten. Sparen will der Kreis nicht am Klinikum selbst, sondern neben dem künftigen Zentralklinikum. Auf dem Gelände waren eigentlich Wohnungen für Mitarbeiter und eine Betriebs-Kita geplant. Diese Pläne sind laut Kreisverwaltung jetzt erstmal "zurückgestellt". Ob die Kindertagesstätte und Wohnungen irgendwann doch noch gebaut würden, stehe noch nicht fest.

Keine Wohnungen und keine Kita neben Klinik

Mit ein Grund, weshalb die Mitarbeiterwohnungen erstmal gestrichen werden: Das Zollernalb Klinikum baut in Balingen derzeit schon an anderer Stelle Wohnhäuser für Krankenhausmitarbeiter.

Wer in diesen Wohnungen wohnt wird künftig wohl, wie alle anderen, mit dem Auto oder dem Bus zum neuen Zentralklinikum fahren. Der Verkehr soll über eine Ampel und einen neuen Kreisverkehr geregelt werden.

Neuer Bauausschuss entscheidet über Vergaben

Künftig soll es zudem einen eigenen Bauausschuss für das geplante Zentralklinikum Zollernalb geben. Der Ausschuss soll darüber entscheiden, wie bestimmte Aufgaben auf der künftigen Krankenhausbaustelle vergeben werden. Ab Kosten von 10 Millionen Euro entscheidet aber weiterhin der gesamte Kreistag.

Ab Frühjahr soll gebaut werden

Kommendes Frühjahr sollen die Arbeiten auf dem künftigen Klinikgelände bei Balingen-Dürrwangen beginnen. 2030 soll das Krankenhaus dann fertig sein. Solange werden die beiden Standorte des Zollernalb Klinikums in Balingen und Albstadt weiterbetrieben.

Zentralklinikum "einzige tragfähige Lösung"

Die Kreisverwaltung und die Geschäftsführung des Zollernalb Klinikums sind davon überzeugt, dass die Menschen in der Region Zollernalb künftig nur noch gut medizinisch versorgt werden können, wenn es ein Zentralklinikum gibt. Alle medizinischen Leistungen an einem Standort zu bündeln, stärke nicht nur Qualität und Wirtschaftlichkeit, heißt es in den Unterlagen zur Kreistagssitzung. Es sei die einzige tragfähige Lösung.

Laut Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) soll es künftig weniger Krankenhäuser geben.