Das Impfzentrum des Landkreises Calw in Altensteig-Wart bietet am Mittwochabend zusätzliche Impftermine mit AstraZeneca an - zwischen 20 und 24 Uhr. Laut Mitteilung des Landratsamtes ist mehr Impfstoff gekommen als erwartet. Deshalb werden 250 zusätzliche Impftermine freigeschaltet. Bei Kontrollen wegen der immer noch geltenden Ausgangssperre ab 22 Uhr reicht es laut Landratsamt aus, die Terminbestätigung vorzuzeigen.