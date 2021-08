per Mail teilen

Bürger in den Kreisen Calw und Freudenstadt werfen weniger weg: bei den Haus- und Sperrmüllsammlungen lagen sie 2019 unter dem Landesdurchschnitt. Auch beim Biomüll sind sie spitze.

Während landesweit 140 Kilo pro Einwohner anfallen, liegen die Kreise Calw mit 67 Kilo und Freudenstadt mit 72 Kilo deutlich darunter. Das geht aus der Abfallbilanz des Umweltministeriums hervor.

Mehr Biomüll sammeln

Laut Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) wird immer noch zu viel Biomüll über die Restmülltonnen entsorgt. Im vergangenen Jahr waren es 51 Kilo Biomüll pro Kopf. Untersteller gibt sich damit aber noch nicht zufrieden, er peilt 60 Kilo landesweit an. Nicht so im Kreis Freudenstadt: dort landete mit 90 Kilo vergleichsweise viel Biomüll in der Biotonne. Ebenso im Kreis Tuttlingen mit 86 Kilo.

Ausnahme Kreis Sigmaringen

Allerdings gibt es im Land immer noch einen Kreis, der gar keinen Biomüll sammelt: der Kreis Sigmaringen. Die Verwaltung hat im Frühjahr dazu mehr als 55.000 Haushalte befragt. Die Beteiligung war groß. Rund 11.500 Haushalte haben bei der Befragung mitgemacht. 57 Prozent von ihnen wollen sich nicht an der Biomüllsammlung beteiligen. Die meisten, weil sie einen Garten haben und selbst kompostieren. Bis Ende des Jahres will der Kreis entscheiden, welches Sammelsystem eingeführt wird.