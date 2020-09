Direktvermarkter im Kreis Reutlingen haben von der Corona-Krise bislang profitiert. Der Kreisbauernverband sagte dem SWR, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten im April und Mai stark zugenommen habe. Viele hätten in den Hofläden in ihrer Nähe eingekauft. Inzwischen sei bei den Direktvermarktern die Nachfrage wieder etwas zurückgegangen. Sie liege aber immer noch höher als im Vorjahr. Landwirte, die an große Schlachthöfe oder Handelsorganisationen liefern, hatten dagegen Probleme durch Corona, weil die Preise runtergingen, so der Reutlinger Bauernverband.