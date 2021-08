per Mail teilen

Der Kreis Tuttlingen hat die niedrigste Inzidenz im Land. Das Landesgesundheitsamt gibt den Wert mit 2,8 an. Dennoch gilt dort, wie auch in den Kreisen Calw und Reutlingen, die Inzidenzstufe 2. So dürfen sich im Freien höchstens 200 Personen versammeln - zum Beispiel bei Hochzeiten oder Fußballspielen. Außerdem bleiben Diskotheken geschlossen. Ebenfalls über zehn liegt der Wert im Kreis Tübingen - hier gibt es aber noch keine Einschränkungen. Unter einer Inzidenz von zehn liegen die Kreise Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Sigmaringen und Zollernalb.