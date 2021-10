Kreise Tübingen und Schwarzwald-Baar sind Corona-Risikogebiete

per Mail teilen

Die Kreise Tübingen und Schwarzwald-Baar haben nach Angaben der Landratsämter die kritische Marke von 50 Neuinfizierten auf 100.000 Menschen in sieben Tagen überschritten. Landrat Walter kündigt schärfere Bestimmungen an.

Im Kreis Tübingen sind die Zahlen sprunghaft angestiegen. Allein am Donnerstag wurden insgesamt 46 neue Corona-Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit laut Landratsamt bei 64,3 also deutlich über der kritischen 50-er-Marke.

Laut Landrat Joachim Walter handelt es sich bei den genannten Fällen hauptsächlich um Infizierte, die sich bei Familienfeiern angesteckt haben, und um Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen.

Feiern mit weniger Gästen

Ab dem Wochenende gelten im Landkreis Tübingen noch strengere Beschränkungen. Wie Walter dem SWR sagte, seien auf privaten Partys und Zusammenkünften nur noch zehn Personen erlaubt - egal, ob in öffentlichen Räumen oder im privaten Bereich. Ausnahmen dürften nur bei engen Verwandten gemacht werden. Für Gaststätten gelte eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Weitere Bestimmungen hat der Kreis in der "Allgemeinverfügung zur Eindämmung und Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2" erlassen. Danach muss nun auch im öffentlichen Raum, wie beispielsweise auf Märkten und in der Fußgängerzone, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Regelmäßige Tests in Altenheimen

Außerdem soll laut Landrat das Personal in Alten- und Pflegeheimen regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Walter betonte, die Vorschriften gelten nicht unbefristet, sondern nur für den Zeitraum, indem sie absolut notwendig seien.

Schwarzwald-Baar-Kreis reißt 50-er Marke

Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis hat die kritische 50-er-Marke gerissen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 56. Ab Samstag gilt dort: Keine Feiern mehr mit mehr als zehn Teilnehmern - auch im Privaten, außer die Gäste sind in direkter Linie verwandt oder wohnen zusammen. Veranstaltungen mit über 100 Menschen sind nicht mehr erlaubt. Auf Märkten des Schwarzwald-Baar-Kreises müssen Masken getragen werden. Gastronomiebetriebe müssen um 23 Uhr schließen. Danach darf auch kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.