Kreis mit höchster Inzidenz im Land

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Sigmaringen betrug gestern 3.616, das ist mit Abstand der höchste Wert im Land und auch bundesweit ein Spitzenwert. Im Schwarzwald-Baar-Kreis, der vergangene Woche noch die höchste Inzidenz in Deutschland hatte, sind die Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. In den Krankenhäusern ist die Situation weiterhin entspannt. An der Uniklinik Tübingen ging die Zahl der Covid-Patienten zurück, sowohl auf der Normal- aus auch auf der Intensivstation. In den Kliniken in Tuttlingen und Reutlingen dagegen werden mehr Patienten behandelt als vor Wochenfrist.