Bisher gab es im Kreis Reutlingen noch keine Pläne, geflohene Menschen in Turnhallen unterzubringen. Doch nun sieht der Landkreis keine andere Möglichkeit. Ein Brief soll helfen.

Der Landkreis Reutlingen bringt jetzt doch Geflüchtete in einer Turnhalle unter. Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass das Landratsamt mitteilte, eine solche Unterbringung sei der letzte Ausweg. Jetzt aber ist es doch so. Die Theodor-Heuss-Halle in der Reutlinger Stadtmitte wird dafür vorbereitet, und schon bald sollen dort Menschen auf der Flucht untergebracht werden. Laut Landratsamt werden 120 Personen Platz finden. Man hoffe, dass man die Halle nur vorübergehend als Puffer nutzen müsse. Denn derzeit sei man auch auf der Suche nach Flächen für Container oder Zelte für Flüchtende, die dem Kreis Reutlingen zugewiesen werden.

Plätze für 300 Personen fehlen im Kreis Reutlingen

In den vergangenen neun Monaten hat der Kreis Reutlingen bereits mehr Menschen aufgenommen als im gesamten Jahr 2016, als viele Fliehende aus Syrien kamen. Das Landratsamt geht davon aus, dass bis Ende des Jahres weitere Tausend dazukommen, die untergebracht werden müssen. Das würde bedeuten, dass Plätze für 300 Menschen fehlen. Deshalb wird ein Platz für eine große Notunterkunft gebraucht.

Brandbrief an Bund und Land

Landrat Ulrich Fiedler und die 26 Bürgermeister im Kreis Reutlingen haben sich wegen der Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten in einem Brandbrief an Bundesinnenministerin Faeser (SPD) und Landesjustizministerin Gentges (CDU) gewandt. Darin weisen sie darauf hin, dass die Kommunen an der Grenze der Belastbarkeit seien. Die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten seien bei den Kommunen im Kreis Reutlingen nahezu erschöpft.

Kommunen sehen Grenzen des Machbaren erreicht

Schon jetzt seien die Ressourcen zur Integration der Flüchtlinge erschöpft, heißt es in dem offenen Brief weiter. Es gebe in den Kitas keine freien Plätze mehr, die Schulen seien voll. Die ärztliche Versorgung liege über der Belastungsgrenze und es gebe zu wenig Sprachkurse. Das Personal in den Kommunen und die Vielen, die ehrenamtlich helfen, arbeiteten weit über ihrem Limit. Das Fazit der Bürgermeister aus dem Kreis Reutlingen: Die Grenzen des Machbaren sind erreicht.

Bürgermeister fordern schnelle Hilfe

Die Kommunen schreiben, sie fühlten sich von Bund und Land im Stich gelassen. Ihnen ist zwar bewusst, dass sie verpflichtet sind, Geflüchtete unterzubringen. Das sei ohne das außergewöhnliche Engagement in den Behörden, bei Ehrenamtlichen und aus der Bevölkerung schon jetzt nicht mehr zu leisten. Doch weder Bund noch Land würden den Kommunen dabei helfen. Man steuere auf eine Überforderung des Gemeinwesens zu. Landrat und Bürgermeister aus dem Kreis Reutlingen fordern deshalb, dass Bund und Land schnell etwas tun, damit die Kommunen die Herkulesaufgabe der Geflüchteten-Unterbringung meistern können.