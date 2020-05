per Mail teilen

Trotz weiterer Corona-Fälle in der Birkenfelder Großschlachterei droht dem Kreis Calw kein neuer Lockdown. In den vergangenen sieben Tagen habe die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner bei weniger als 18 gelegen. Ab dem kritischen Wert von 50 müssten Lockerungen wieder aufgehoben werden. In Calwer Kreisgemeinden wohnen viele Beschäftigte des von Corona-Infektionen betroffenen Schlachthofs.