4,85 Meter hoch, rund 300 Kilo schwer - und dennoch wurde die große Statue von Hand aufgestellt. Mit Schlaufen, Ketten und Flaschenzügen. Millimeterarbeit für die Handwerker.

Das Museum der Universität Tübingen hat eine neue Attraktion. Am Dienstag wurde dort eine Statue aufgestellt, eine Kopie des "großen Kouros von Samos". Er ist fast fünf Meter hoch und etwa 300 Kilo schwer. Aufgestellt wurde er mit Schlaufen, Ketten und Seilzügen - in präziser Handarbeit. Damit geht für die Figur eine weite Reise zu Ende.

Maßarbeit in über fünf Metern Höhe

Mit Sockel ist die neue Statue sogar über fünf Meter hoch. Um sie hochzuheben und aufzustellen, waren an der Decke Seilzüge mit Ketten befestigt. Maßarbeit, denn insgesamt hatten die Zimmersleute nach oben nur zehn Zentimeter Platz übrig. Doch die genügten, um den Koloss in die Senkrechte und auf den Sockel zu bekommen.

Alexander Heinemann ist der sogenannte Kustos der antiken Statuensammlung im Museum der Universität Tübingen. Er betreut die Gipsabgusssammlung wissenschaftlich und ist für die Ausstellungsstücke verantwortlich. Mit einem Studenten zusammen plante er lange im Voraus, wie sie die Statue aufstellen sollten. Mit Erfolg, wie sich inzwischen herausgestellt hat.

Spanngurte und Schlaufen hielten die fast fünf Meter hohe Statue an Platz und Stelle, während sie aufgestellt wurde. Damit nichts kaputt ging oder dreckig wurde, war sie überall mit Schaumstoff geschützt. SWR Ingemar Koerner

Abguss des "großen Kouros von Samos" in Tübingen

"Kouros" heißt "junger Mann". Die Gipsstsatue stellt einen nackten jungen Mann dar. Das Original stammt ungefähr aus dem Jahr 590 vor Christus . Es ist besonders, weil es eines der wenigen erhaltenen Exemplare aus der damaligen Zeit in dieser Größe ist. Damit gehört der Kouros einem Genre an, das im Museum der Uni Tübingen noch fehlte, so Kustos Alexander Heinemann.

Die Bachofer-Stiftung aus Reutlingen vermachte dem Museum nun diesen Abguss. "Ein Schnäppchen," freut sich Heinemann. Gipsabguss und Transport ins Museum hätten zusammen nur um die 15.000 Euro gekostet. Eine vergleichbare Statue aus der Tübinger Sammlung sei deutlich teurer gewesen.

Deutsches Archäologisches Institut Samos entdeckt Statue

Das Original des "großen Kouros von Samos" wurde im Jahr 1980 entdeckt. Verantwortlich für die Ausgrabungen war das Deutsche Archäologische Institut Samos. Das Gesicht des Kouros fehlte damals noch. Es wurde erst vier Jahre später gefunden.

Die breite Öffentlichkeit kann den Abguss des Kolosses ab Donnerstag sehen. Dann wird er um 18 Uhr eingeweiht.