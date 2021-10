Der Münchner Frisör Danny Beuerbach kommt mit seinem Leseförderprogramm "Book A Look - and read my book" nach Dettingen (Kreis Reutlingen). In der Gemeindebücherei schneidet er Haare. Aber nicht gegen Geld, sondern für eine besondere, individuelle Leistung. Beispielsweise für`s Singen, Geschichte erzählen oder für`s Vorlesen.