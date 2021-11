Die Stadt Tübingen will allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Corona-Schnelltests anbieten, falls die Alarmstufe in Baden-Württemberg ausgerufen wird. Fünf Teststationen in der Innenstadt sollen in Betrieb genommen werden, so Tübingens OB Palmer. Dafür werde ein lokales Finanzierungskonzept auf die Beine gestellt. Kostenlose Tests seien eine Hilfe für die Tübinger Inzidenz und für den Innenstadthandel.