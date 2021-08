per Mail teilen

In Tübingen will man, anders als Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben, weiter kostenlose Corona-Schnelltests anbieten. Das hat der Tübinger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit seiner Präsidentin Lisa Federle beschlossen. Nicht allen gefällt das. Denn manch einer vermutet, es könnte die Impfbereitschaft senken. Außerdem drängt sich die Frage auf: Mit welchen Geldern wird das gezahlt?