Kostenlose Pille für Frauen mit wenig Geld

Sozial schwache Frauen im Kreis Freudenstadt können künftig eine kostenlose Pille zur Verhütung beim Landratsamt beantragen. Damit will der Kreis ungewollte Schwangerschaften und Abtreibungen verhindern. 10.000 Euro hat ein Ausschuss des Freudenstädter Kreistags als Zuschuss zur Verhütung genehmigt. In Absprache mit zwei Schwangerschaftsberatungen soll das Geld künftig ausgezahlt werden. Diese Stellen sollen einschätzen, ob eine soziale Notlage vorliegt. Gedacht ist das Geld für die Pille vor allem für Empfängerinnen von Grundsicherung. Dazu gehören auch Studentinnen oder alleinerziehende Mütter. Der Kreis Freudenstadt hat sich bei der Fördersumme am Nachbarkreis Rottweil orientiert.