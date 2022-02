Kopflose Schnake sorgt für Irritation

per Mail teilen

In Bitz (Zollernalbkreis) ist man stolz darauf, eine Schnake zu sein. Diesen Beinamen haben die Bitzer aus Tradition. Umso schlimmer, dass das Wahrzeichen der Gemeinde, eine Schnaken-Skulptur, vor ein paar Tagen plötzlich kopflos hinter dem Rathaus stand. Das Bauhof-Team hat den Kopf mittlerweile wieder angeschweißt. Diese Woche noch soll die Schnake zurück auf ihren Platz kommen. Was man sich in Bitz allerdings fragt: Warum hat die Schnake den Kopf verloren? Im Rathaus freut man sich über Hinweise.