Wirtschaftliche Lage hat sich deutlich verbessert

Die wirtschaftliche Lage in der Region Neckar-Alb hat sich nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Reutlingen merklich verbessert. Der aktuellen Konjunkturumfrage zufolge geht der Aufwärtstrend über alle Branchen in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Motor der regionalen Wirtschaft in den vergangenen vier Monaten war der Export. Laut Statistischem Landesamt hat der regionale Außenhandel bis Ende August ein Volumen von über sieben Milliarden Euro erreicht - so viel wie nie. Wirtschaftliche Risiken erwarten die hiesigen Unternehmen vor allem bei den Rohstoff- und Energiepreisen, heißt es in dem IHK-Bericht.