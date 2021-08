per Mail teilen

In Metzingen-Neuhausen (Kreis Reutlingen) hatte die Aktion "5.000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt" ihren Auftakt. Die Württembergische Landeskirche will damit auf Hungersnot auf der Welt aufmerksam machen.

Fünf Konfirmandinnen haben in der Neuhauser Backstube des stellvertretenden Innungsmeisters der Württembergischen Bäckerinnung, Martin Winter, Brote gebacken. Die Zahl "Fünftausend" steht dabei nicht für die Menge der Brote, sie steht für die Speisen der Fünftausend. In dieser biblischen Geschichte sättigt Jesus fünftausend Menschen mit fünf Broten. Auch das Brot ist ein Symbol und steht für die Nahrungsknappheit in vielen Ländern der Welt.

Mit Indien ins Gespräch kommen

Es sollen wesentlich mehr Brote als 5.000 zusammenkommen. Die Aktion muss jedoch wegen des Coronavirus unter besonderen Umständen stattfinden: Nicht in allen Kirchengemeinden kann gebacken werden. Stattdessen sollen die Konfirmandinnen und Konfirmanden sich online über die Bäckerinnung informieren und mit einer "Brot für die Welt"-Partnerorganisation in Indien ins Gespräch kommen.

Aktion zu Erntedank

Für fünf Euro kann man sich ein "Brot für die Welt" aus einem speziellen Bauernbrotteig mitnehmen, die Spenden gehen an das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt". Die Aktion findet bundesweit seit über fünf Jahren im Rahmen des Erntedankfestes statt. Bis Ostern 2021 kann sie in württembergischen Kirchengemeinden umgesetzt werden.