Keine kommunalen Corona-Impfungen mehr in Reutlingen

Die regionalen Impfstützpunkte in Baden-Württemberg haben ausgedient. In Reutlingen gab es am Freitag nochmals die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Die regionalen Corona-Impfstützpunkte in Baden-Württemberg haben nach zwei Jahren jetzt ihren Betrieb eingestellt. Corona-Impfungen gibt es ab 2023 nur noch in Arztpraxen und Apotheken. Wer sich noch im alten Jahr impfen lassen wollte, hatte am Freitag in Reutlingen im Impfzentrum am Markt und in Sigmaringen im Landratsamt die letzte Möglichkeit dazu. Die regionalen Impfstützpunkte hatten die Aufgabe, niedergelassene Ärzte bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Schwankende Nachfrage

Seit Eröffnung des Kreisimpfzentrums am 22. Januar 2021 in Reutlingen gab es insgesamt rund 177.000 Impfungen gegen das Coronavirus, so das Landratsamt auf Nachfrage des SWR, die meisten von Januar bis September 2021. Am 30. September schloss das Land die Impfzentren aufgrund niedriger Zahlen. Bereits Mitte November stieg die Nachfrage jedoch wieder stark an, als die Ständige Impfkommission (STIKO) allen Personen ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung empfahl. Im Landkreis Reutlingen wurden deswegen mehrere feste Impfstützpunkte eingerichtet und mobile Impfaktionen angeboten.

Auffrischungsimpfungen gegen Corona stark gefragt

Laut einer Mittelung schwankte 2022 die Nachfrage. Ein Höchststand wurde in der ersten Januarwoche erreicht. Danach ging die Nachfrage zurück, bis sie im Oktober wegen der Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 wieder zunahm. Insgesamt wurden die Auffrischungsimpfungen am meisten nachgefragt. Die Impfteams hätten in den vergangenen Monaten sehr positive Rückmeldungen erhalten, betonte Klaus Bender, Impfkoordinator des Landkreises Reutlingen. Ohne Voranmeldung und oftmals ohne Wartezeiten sei das Impfangebot für viele Bürgerinnen und Bürger attraktiv gewesen.