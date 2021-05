SWR Studio Tübingen

Sandra Müller

07071 209 38 131

09.05.2021

Beitrag: Kommentar zu Palmers erneuter Entgleisung

Jetzt also doch: Die Grünen in Baden-Württemberg wollen den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer aus der Partei ausschließen. Der Beschluss fiel am Samstag auf dem Parteitag. Vorausgegangen war eine umstrittene Äußerung Palmers auf Facebook – wie so oft schon – mit einem Unterschied, findet Kollegin Sandra Müller und kommentiert für uns.

Abmod:

Ein Kommentar von Sandra Müller.

---



Er hat Empörung gewollt. Er hat Empörung bekommen. Mal wieder. Nur dieses Mal fehlen mir dafür die Worte - uns allen, hab ich den Eindruck: Denn ja: unser Anstand hindert uns, das, was Palmer da geschrieben hat, wortwörtlich zu wiederholen - so obszön und schamlos ist der Satz. „Eines Oberbürgermeisters unwürdig,“ so formuliert es Ministerpräsident Kretschmann. Nur: „Was hat er denn nun geschrieben?“ fragen mich Freunde, Nachbarn, Familie. Tja. Was soll ich sagen? Elf Worte. Nur elf Worte. Eins davon: das N-Wort.Oder: Nein. Um genau zu sein: N****Schwanz. Ein Wort, das ich in der Bedeutung zuletzt von pubertierenden Teenagern und raissistischen Hetzrednern gehört habe und das ich hier wiederhole, weil man anders, scheint mir, nicht mehr vermitteln kann, wie gewollt OB Palmer hier provoziert hat. Das war endgültig kein Zufall mehr, kein Versehen. Palmer macht auch keinen Hehl daraus. Das sei Satire gewesen, sagt er. - Respekt. Satire in elf Worten. Von einem Oberbürgermeister auf Facebook hingeknallt - unvermittelt, völlig unerwartet, als Reaktion auf einen einzelnen Kommentar. Ohne erklärende Bezüge. Ein Satz wie eine Axt. Und erst nach Stunden liefert Palmer scheibchenweise Zusatzinfos. Er habe das einem Kommentator geantwortet, der ihn schon oft provoziert habe. Ein Teil des Satzes sei ein Zitat. Angeblich anderswo gefallen. Wo warum genau, in welchem Zusammenhang? Wer‘s verstehen will, muss tief in die Eingeweide des Internets vordringen. Wie so oft, bei Palmers Provokationen: Sie lassen sich nicht mehr verstehen ohne gedankliche Salti und kilometerlange Zusatzlektüre. Ermüdend. Selbst dann, wenn man ahnt, vermutet oder weiß, dass Palmer da wichtige Themen anspricht. Oft genug tut er das ja. Aber ganz offensichtlich reicht ihm das nicht. Er will lieber tagelang erklären, warum ihm ein Thema wichtig ist und was er eigentlich sagen wollte. Denn nur so kriegt er jede Menge Gelegenheiten dazu - in so vielen Talkshows, Interviews und Gastartikeln wie kaum ein anderer Politiker dieser Republik. Empörung verursachen, hat sich für Palmer also noch immer gelohnt. Nur sind manche jetzt halt empörungsmüde. Seine Parteifreunde zum Beispiel, die jetzt finden: „Das Maß ist voll“. Doch ob Palmer das verstanden hat? Ich glaube nicht. Er selbst jedenfalls hat das anstehende Ausschlussverfahren schon wieder zur großen Bühne erklärt. Hat freudig selbst dafür gestimmt, um wieder und erneut zu erklären, worum es ihm eigentlich geht. Wo doch in Wahrheit nur eine Erklärung nötig wäre, nämlich warum ein OB nicht endlich einfach gleich Sätze sagen und schreiben kann, die man versteht und die man wiederholen kann, ohne sich wie ein vulgärer Teenager oder Rassist zu fühlen. Es könnte so einfach sein.