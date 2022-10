Kommentar von Ulrike Mix zur Wiederwahl Palmers

Boris Palmer, der ebenso bekannte wie umstrittene Oberbürgermeister von Tübingen ist gestern Abend im Amt bestätigt worden. Er holte gleich im ersten Wahlgang 52,4% der Stimmen - obwohl er zwei ernst zu nehmende Konkurrentinnen hatte. Palmer im ersten Anlauf – das ist ein Ergebnis, das in dieser Deutlichkeit viele überrascht. Jetzt stehen den Grünen harte Zeiten bevor, meint meine Kollegin Ulrike Mix. Ein Kommentar:

Er hat es wieder geschafft. Nicht mehr so beeindruckend wie vor acht Jahren, als Boris Palmer seinen Chefsessel im Tübinger Rathaus mit über 60% Zustimmung verteidigt hat – aber immerhin: mehr als die Hälfte der Tübinger hält auch weiter zu ihm. Trotz seiner Art Politik zu machen.

Flüchtlinge herabwürdigen und kriminalisieren, Presse bei unangenehmer Berichterstattung unter Druck setzen, in der Partei Ärger machen, wenn ihm Entscheidungen nicht passen. All das haben die Tübinger mit ihrer Wahlentscheidung – bewusst oder unbewusst - abgesegnet.

Palmer sagte am gestrigen Abend, er habe mit Vizekanzler Habeck und dem baden-württembergischen Ministerpräsident Kretschmann Kontakt gehabt und ihnen versichert, dass er sich wieder mehr einbringen wolle in der Partei. Nach vielen Jahren, in denen er sich nicht aktiv an Debatten beteiligt, sondern lieber via Medien quer geschossen hat, wenn ihm mal wieder etwas nicht gepasst hat. Wenn er es mal wieder besser wusste als alle anderen.

Sollte es Palmer tatsächlich gelingen sich zu ändern?

Viele bei den Grünen bezweifeln das. Im Gegenteil: sie glauben, dass seine Rechthaberei und seine Egotrips noch schlimmer werden könnten – denn die Wiederwahl sei ja fast ein Freifahrtschein, der sagt: Weiter so.

Der Streit zwischen Palmer und der Partei hat tiefe Gräben hinterlassen. In Tübingen hat er die Parteibasis gespalten. Denn neben Palmer als unabhängigem Kandidaten war auch eine offizielle Kandidatin der Grünen angetreten. Jetzt gilt es, diese Gräben wieder zu zuschütten. Möglich wäre das aber nur, wenn Palmer tatsächlich große Schritte auf die Partei zu macht.

Doch Vermittlungsversuche zwischen Boris Palmer und der Partei sind in den vergangenen Jahren immer wieder gescheitert.

Und Boris Palmer selbst hat im Wahlkampf immer wieder betont: er sei eben impulsiv – und: er lasse sich nicht verbiegen. Versöhnung klingt anders.