Ist das Nein zur Stadtbahn ein Nein zum Wachstum in Tübingen?

Die Innenstadtstrecke durch Tübingen sollte eigentlich ein wichtiges Teilstück des Milliardenprojektes Regionalstadtbahn Neckar-Alb werden und Pendler zum Bahnfahren bewegen. Doch Tübingen sagte "Nein" dazu. Wie ist das zu interpretieren? Ein Kommentar von Ulrike Mix.

Es ist ein herber Schlag für die Region Neckar-Alb, für den Tübinger Gemeinderat und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer: Das Nein der Tübinger zur Stadtbahn zerstört Hoffnungen im Umland, wo Pendler leben, die gern ohne Umsteigen zu ihrem Tübinger Arbeitsplatz gefahren wären – und es verunsichert einen Gemeinderat und einen Oberbürgermeister, die das Projekt befürwortet hatten. OB Palmer war diese Verunsicherung gestern Abend deutlich anzumerken.

Was sollen OB Palmer und der Gemeinderat jetzt tun?

OB Palmer und der Gemeinderat haben sich für ein riesiges Projekt eingesetzt, das für sie der Schlüssel zum Klimaschutz ist. Aber die Bevölkerung hat sie abblitzen lassen. Die Frage ist: Was will die Bevölkerung denn nun stattdessen? Nur eine andere Streckenführung der Innenstadtbahn? Ein Schnellbus-System, das von vielen als nicht realisierbar eingestuft wird? Oder: Alles lassen, wie es ist?

Nicht nur Palmer braucht eine genaue Analyse des Bürgerentscheids. Tübingen braucht sie, um zu wissen, wie es weitergehen soll. Vor allem eine Frage dürfte zentral werden – eine Frage, die auch Boris Palmer in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen ließ: Ist das Tübinger Nein zur Innenstadtstrecke ein Nein zu weiterem Wachstum?

Wollen die Tübinger kein weiteres Wachstum?

Die Stadtbahn wäre ein Ventil gewesen, das die Verkehrssituation in der Neckarstadt kurzfristig entlastet hätte. Aber eben nur kurzfristig. Alle Prognosen gehen davon aus, dass Tübingen in den nächsten zehn Jahren weiter enorm wachsen wird: 8.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. 4.000 weitere Menschen werden in Tübingen wohnen wollen. Angesichts eines leergefegten und überteuerten Immobilienmarktes fragt sich wohl jeder: Wo sollen die denn noch hin?

Stadtbahn hin oder her: Mit Wachstum heißt Tübingens Zukunft noch mehr Menschen, noch mehr Verkehr, noch mehr Stau, noch mehr Abgase. Wenn Tübingen in den nächsten Monaten darüber nachdenkt, was aus dem Nein zur Stadtbahn folgt, dann sollte es sich zuerst die Frage nach dem Wachstum stellen. Denn die ist unmittelbar mit dem Verkehrsproblem verbunden – und mit vielen anderen.