Die Landtagswahl ist entschieden: Die Grünen haben gewonnen, die CDU hat verloren. Die SPD holt elf Prozent, dahinter FDP und AfD. Was das auch für die Region bedeuten könnte – ein Kommentar.

Eigentlich könnte das eine Traum-Ausgangsposition für Winfried Kretschmann und die baden-württembergischen Grünen sein: Eine breite Auswahl von möglichen Koalitionspartnern und Kombinationen. Wäre da nicht noch die Corona-Pandemie. Sie wird uns sicher weiterhin einen Politikalltag im Krisenmodus bescheren.

Letzte schwarze Flecken im Schwarzwald und auf der Alb

Die Traumposition für die Grünen hat aber auch eine noch tiefliegendere Einschränkung, gerade in unseren ländlichen Regionen wie dem Nordschwarzwald oder der Schwäbische Alb.

Zum einen sind, wenn man die Wahlkreiskarte anschaut, dort die letzten schwarzen Flecken im weiterhin von den Grünen dominierten Land. Zwar haben die auch dort Stimmen geholt. Aber trotzdem hat es die CDU nochmal geschafft. Und das, obwohl in der letzten grün-schwarzen Legislaturperiode so gut wie nichts vorangegangen ist in puncto Energiewende und Klimaschutz.

Trübe Aussichten für Erneuerbare Energien

So gut wie kein Ausbau der Windenergie und auch für die Solarenergie sind die Aussichten da eher trüb. Und das eben obwohl es ein, wenn nicht das Kernthema der Grünen, auch von Winfried Kretschmann persönlich ist und der bereits seit zehn Jahren Ministerpräsident im Lande ist.

Grüne müssen sich am Klimaschutz messen lassen

Die Grünen, manche sehen in ihnen schon die einzig verbliebene Volkspartei, traten und treten an mit der Forderung nach Grundsätzlichem. Also: Umdenken in Sachen Energieerzeugung und -Verbrauch, Mobilität und ökologisch verantwortlichem Strukturwandel. Und sie werden, wann und wie immer wir aus der Corona-Zeit kommen, sich daran messen lassen müssen, ob oder wie es ihnen gelingt, auf dem Weg dorthin wirklich voranzukommen.

Rote und gelbe Fragezeichen

Und dabei gibt`s nicht nur die schwarzen Flecken auf der Wahlkreiskarte, sondern auch viele rote oder gelbe Fragezeichen. Denn so richtig greifbar wurden die Umbau- und Zukunfts-Konzepte der möglichen neuen Koalitionspartner SPD und der Liberalen nicht. Und trotz Traumergebnis für die Grünen wird es entscheidend darum gehen, die Zukunftsthemen in den Köpfen vieler Wählerinnen und Wähler zu verankern, die mit Kretschmann den integrativen verlässlichen Krisenmanager und überzeugten Baden-Württemberger gewählt haben. Und: Sie müssen auch an die Zeit nach Kretschmann denken.