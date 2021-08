Bei einem Unfall auf einem Bahnübergang in Mengen-Ennetach im Kreis Sigmaringen ist am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, war die 58-jährige Frau auf das Gleis gefahren, obwohl das Rotlicht blinkte und die Schranken sich senkten. Sie habe zwar noch versucht, wegzufahren, was ihr aber nicht rechtzeitig gelungen sei. Ihr Auto sei dann vom Regionalexpress Donaueschingen-Ulm erfasst worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Wagen durch den Aufprall gegen eine Schrankeneinrichtung geschleudert und schwer beschädigt, die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Etwa 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mengen waren vor Ort und befreiten die schwer verletzte Frau aus ihrem Auto. Die rund 50 Insassen des Zuges blieben unverletzt. Einige standen unter Schock und wurden vom Roten Kreuz und Notfallseelsorgern betreut.