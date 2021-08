per Mail teilen

Am heutigen Dienstag ist "Internationaler Tag des Schachs". Aus diesem Grund erinnern die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg an ein fein gearbeitetes Brettspiel, das König Wilhelm I. von Württemberg zu seiner Thronbesteigung 1816 erhalten hat. Im Schloss Bebenhausen in Tübingen kann man das Schachbrett aus Ebenholz und Walross-Elfenbein den ganzen Tag über bestaunen.