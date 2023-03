"Isabelles Kochbuch" ist in einfacher Sprache verfasst. Die Mutter der 29-jährigen Isabelle aus Reutlingen mit Down-Syndrom hat es herausgebracht, denn Kinderbücher passten nicht.

Christiane Bölzle, die Mutter der 29-jährigen Isabelle aus Münsingen im Kreis Reutlingen, hat ein Buch in einfacher Sprache für Menschen mit Down-Syndrom oder Handicap verfasst. Als ihre Tochter von zu Hause ausziehen will, ist ihrer Mutter schnell klar, dass Isabelle Kochen lernen muss. Sie fängt an, ihre Tochter während des Kochens zu fotografieren und Notizen zu machen. Am Ende entsteht ein Kochbuch mit 18 Rezepten und vielen Bildern. "Isabelles Kochbuch" eignet sich nicht nur für Menschen mit Handicap, sondern soll "Ein Kochbuch für alle" sein, wie Christiane Bölzle sagt.

Isabelle mit ihrer Mutter in ihrer eigenen Wohnküche SWR

„Es gibt viele Angebote in diesem Kochbuch von sehr niederschwellig, wie zum Beispiel Toast Hawaii bis hin zu Pasta al Forno, sodass man ganz klein anfangen und sich dann über die Jahre hocharbeiten kann.“

Isabelles Kochbuch: Eine Schritt für Schritt Anleitung

Kochbücher gibt es unendlich viele, aber für Isabelle seien sie immer zu kompliziert, so die Mutter. Informationen über Vitamine, Nährwertangaben oder lange Beschreibungen zu Küchenutensilien brauche ihre Tochter nicht. Zwar gebe es viele Kinderkochbücher, doch "davon würde sich Isabelle nicht angesprochen fühlen".

Isabelle wohnt in einer WG und kocht am Wochenende selbständig SWR

„Sie guckt sich dann die Kinder - meistens mit Puderzucker oder Mehl auf der Nase - an und sagt: Ich bin kein Kind! Sie ist 29, sie wird jetzt 30, sie ist erwachsen.“

"Isabelles Kochbuch" ist für den täglichen Gebrauch gemacht. Eine Spiralbindung hält die Din A4 Seiten zusammen. Das Papier ist beschichtet und abwischbar. Damit Isabelle sich mit dem Kochbuch identifizieren kann, ist sie selbst auf vielen Fotos abgebildet. In einfacher Sprache und großer Schrift wird beschrieben, was zu tun ist. Einige Arbeitsschritte, die vielen als selbstverständlich erscheinen, werden angesprochen. Zum Beispiel "Herd ausschalten" oder bei der Verwendung von Mozzarella "Flüssigkeit aus Packung zuerst abgießen und Mozzarella danach schneiden."

Schritte wie "Herd ausschalten" werden auch erwähnt SWR

"Sie hält sich strikt an die Vorgabe. Und wenn da steht ein Teelöffel Salz und ich sage: Es könnte noch ein bisschen mehr sein für den Geschmack. Nein! Sie hält sich an das, was vorgegeben ist."

Mit Down-Syndrom selbständig Leben und Arbeiten

Eine Schritt für Schritt Anleitung braucht Isabelle auch in ihrem Arbeitsalltag. Seit über 10 Jahren ist sie auf dem "Hofgut Hopfenburg" bei Münsingen als "Hauswirtschaftliche Helferin" angestellt. Hier hat sie fast immer ihr "Putzhandbuch" dabei.

Isabelle reinigt am liebsten den Schäferwagen SWR

Das Prinzip ist das gleiche wie im Kochbuch: Jeder einzelne Schritt, der zu tun ist, wird anhand von Fotos beschrieben. Christiane Bölzle hatte dieses Vorgehen beim Arbeitgeber angeregt und Zuspruch erhalten. Das Buch gibt Isabelle Sicherheit und die Chance, komplett selbständig auf dem Gelände arbeiten zu können.

Schon das dritte Kochbuch für Menschen mit Down-Syndrom

Bei einem Kochbuch für Isabelle sollte es nicht bleiben. Christiane Bölzle hat mittlerweile schon das 3. Kochbuch fertiggestellt. Nun hat nicht nur ihre Tochter eine große Auswahl an Rezepten, sondern auch alle anderen, die sich dafür interessieren. Christiane Bölzle stellt die Bücher über die Lebenshilfe Reutlingen e.V. zur Verfügung. Ein Band kostet zehn Euro. Mittlerweile konnte sie schon über 1.000 Exemplare verkaufen. Der gesamte Erlös fließt in die Lebenshilfe Reutlingen. Ein Verein, der sich für die Belange von Menschen mit geistiger Behinderung einsetzt.