Das derzeit bekannteste Pissoir Deutschlands ist kaputt. Unbekannte haben das Urinal, das an einem Baum in der Nähe eines Parkplatzes bei Horb (Kreis Freudenstadt) hing, zerstört. Es sei am Tag nach dem Fernsehbericht über das Urinal am Freitagabend im SWR in Kleinteile zerlegt worden, sagte der Horber Entdecker des Klos Heinrich Raible. Er hofft, dass nun wieder Ruhe einkehrt. Denn nach den SWR Berichten über das Urinal sei er von Anrufen und Presseanfragen "bombardiert" worden.