Neues Bettenhaus für Klinik eröffnet

Der Klinikverbund Südwest hat in Nagold (Kreis Calw) ein neues Bettenhaus eröffnet. In dem Neubau sind künftig 96 Patienten untergebracht. "Mit dem Bettenhaus geht im Rahmen der Generalsanierung der Kliniken Nagold ein Meilenstein in Betrieb", so der Calwer Landrat Joachim Riegger. Knapp 50 Millionen Euro hat der Kreis in den Neubau investiert, 20 Millionen Euro gab es vom Land. In neuen Räumen, ausgestattet mit modernster Technik, sollen jährlich 11.000 Patienten stationär behandelt werden. Die Belegschaft hat vorab ein Testzimmer für Patienten und Personal eingerichtet, um im Neubau perfekte Patientenzimmer gestalten zu können.