Klinikum Tuttlingen ist in höchster Krisenstufe

Die Intensivstation im Krankenhaus Tuttlingen ist voll belegt. Deshalb werden seit vergangener Woche keine geplanten Eingriffe mehr vorgenommen.

Elf der zwölf Intensivbetten des Tuttlinger Klinikums waren am Montag vor einer Woche mit Covid-Patienten belegt. Deshalb habe man im Aufwachraum weitere vier Intensivbetten in Betrieb genommen, erläuterte Ingo Rebenschütz, der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin, im SWR-Interview. Es gebe ja weiterhin andere Notfälle wie Herzinfarkte oder Unfallopfer, die versorgt werden müssten. Derzeit liegen den Angaben zufolge Covid-Patienten in sieben von zehn belegten Intensivbetten. Man habe bereits seit Anfang Dezember weniger operiert, um genügend Personal für die Intensivstation zu bekommen, so Rebenschütz. Und mit der höchsten Krisenstufe werden nur noch Notfälle und Tumorkranke operiert.

Dr. Ingo Rebenschütz, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin Klinikum Landkreis Tuttlingen

Patienten werden bei Bedarf verlegt

Das Personal stehe durch die Pandemie ständig unter Druck, sagte Rebenschütz. Neue Patienten kämen über die Notaufnahme oder von den Normalstationen. Auch dort habe es schon bis zu 30 Covid-Patienten gegeben. Deshalb müsse man auf der Intensivstation immer Gewehr bei Fuß stehen und auf die aktuelle Situation reagieren, so Rebenschütz. Falls nötig, verlege man Patienten innerhalb der Versorgungsregion. Davon gibt es sechs in Baden-Württemberg. Tuttlingen gehört zur Versorgungsregion Freiburg. Am Montag habe man beispielsweise einen Patienten in die Uniklinik Freiburg verlegt und einen Patienten von einer anderen Klinik übernommen.

Ende der Krisenstufe nicht absehbar

Mittlerweile habe das Krankenhaus-Personal in Tuttlingen eine gewisse Routine bei der Behandlung von Covid-Kranken entwickelt, so Chefarzt Rebenschütz. Noch habe er ein motiviertes Team. Glücklicherweise habe das Klinikum in den letzten Wellen der Pandemie auch keine einzige Pflegekraft verloren, das sei bemerkenswert. Allerdings ist es fraglich, wie lange das körperlich und mental noch gehe, so Rebenschütz. Ein Ende des Krisenmodus im Tuttlinger Klinikum ist nach der Einschätzung von Rebenschütz nicht in Sicht. Ein Normalbetrieb sei erst wieder möglich, wenn es nur drei Covid-Patienten zu versorgen gebe.