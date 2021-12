Klinik muss auf Notfallbetrieb umsteigen

Das Klinikum Tuttlingen steigt in der nächsten Woche auf Notfallbetrieb um. Grund ist die hohe Zahl der stationären Corona-Patienten. Die Intensivstation im Klinikum sei aktuell voll belegt, so das Landratsamt Tuttlingen. Deshalb werden in der kommenden Woche alle geplanten Operationen eingestellt und auf Notfallbetrieb umgestellt. Wie das Landratsamt erklärte, sollen die freiwerdenden Ressourcen für den Aufbau weiterer Intensivbetten genutzt werden. Die Corona-Fallzahlen im Kreis Tuttlingen waren in der vergangenen Woche erstmals wieder leicht rückläufig. Trotzdem ist die Inzidenz im Landkreis weiter auf hohem Niveau und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt.