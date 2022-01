Die Klinikbeschäftigten, die zur Unterstützung der Covid-Behandlungen aus Bad Urach nach Reutlingen gekommen waren, können wieder zurück in die Ermstalklinik. Wie die Reutlinger Kreiskliniken mitteilen, werden die rund 25 Beschäftigten von Montag an ihren Dienst in Bad Urach wiederaufnehmen. Man sei den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar für ihre Flexibilität in der schwierigen Vorweihnachtszeit, betonte der Geschäftsführer der Kreiskliniken, Dominik Nusser.