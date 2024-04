per Mail teilen

Aktivisten der Ortsgruppe Reutlingen von Fridays for Future zelten für mehr Klimagerechtigkeit. Sie sprechen mit Politikern und Passanten. Doch die Aktion fällt vielen nicht auf.

Seit fünf Tagen zelten Klimaaktivisten von der Reutlinger Ortsgruppe Fridays for Future vor dem Rathaus. Am Montag haben sie zwei Zelte und einen Info-Pavillion aufgestellt. Hier fühlen sie sich deutlich sicherer, erklärt Malte Höflinger von der Ortsgruppe Fridays For Future Reutlingen.

Im April 2022 waren die Klimaaktivisten angegriffen worden, als sie mit ihrem Klimacamp auf dem Albtorplatz in Reutlingen standen. Damals hatten zwei Unbekannte die Jugendlichen beleidigt. Am nächsten Morgen ist Reizgas mit einer Schreckschusswaffe in eines der Zelte geschossen worden. Die Aktivisten kamen mit dem Schrecken davon.

Kommunal- und Europwahlen stehen auf der Agenda

Zwei Jahre später geht es den Klimaaktivisten nun darum, den Druck auf die Lokalpolitik zu erhöhen. Sie haben die Kommunal- und Europawahl im Juni im Blick. Ihr Konzept: zuhören und miteinander sprechen über Klimagerechtigkeit und mehr Klimaschutz in Reutlingen.

Jeden Nachmittag hatten sie Gemeinderatsmitglieder zum Dialog eingeladen, darunter Vertreter von SPD, CDU, Grüne und FDP. Nur die AfD bleibe außen vor, weil sie keine Diskussionsgrundlage biete und die Partei sich nicht im demokratischen Spektrum bewegen würde, begründet Malte Höflinger die Entscheidung.

Die Klimaaktivisten konfrontieren OB Thomas Keck mit ihren Anliegen und fordern ihn auf, mehr zu tun für den Klimaschutz in Reutlingen. SWR Tobias Rager

OB Keck versteht Anliegen von Fridays For Future

Oberbürgermeister Thomas Keck ist der Einladung der Aktivisten gefolgt und hat sich auf die Bierbank zu ihnen gesetzt. Die Aktivisten haben es auf ihren mitgebrachten Campingstühlen und einer Bank in Regenbogenfarben gemütlich gemacht. Sie fordern von der Stadt Reutlingen mehr Alternativen in den Bereichen Verkehr, Bau- und Energie. Sie tragen dem OB Ideen vor, wie Menschen in der Stadt besser motiviert werden können für den Umstieg vom Auto auf klimafreundlichen Nahverkehr. Sie fordern mehr Platz für Fahrräder auf den Straßen.

Im Bereich Bauen und Energie geht es den Aktivisten darum, Abrisse in der Innenstadt zu vermeiden und sie nur so zu verdichten, dass das städtische Klima nicht gestört werde, beispielsweise mit Fassadenbegrünung an den Häusern. So soll Reutlingen eine lebenswerte Stadt bleiben.

Die Forderungen sind alle sinnhaft aber die Umsetzung ist nochmal ein anderes Kapitel.

Keck findet, dass die Aktivisten recht haben, aber der Stadt Reutlingen fehlt das Geld, um manche Sachen im Klimaschutz umzusetzen. Im Dezember 2023 hatte der Gemeinderat eine Haushaltssperre verhängt.

"Aus eigenen Mitteln und Finanzkraft die Klimaschutz-Forderungen zu stemmen, ist nicht einfach. Die richtige Gewichtung zu kriegen und Ressourcen bereitzustellen, ist eine riesige Aufgabe", erklärt der Oberbürgermeister den Aktivisten.

Die Klimaaktivistin und Jugendgemeinderätin Clara Hagemann sieht das anders. "Ich denke, es gibt auch Forderungen, die mit wenigen finanziellen Mitteln umsetzbar sind." Es sei vor allem eine politische Entscheidung, Klimaneutralität und Klimaschutz zur Priorität zu machen. Und dafür könne Geld bereitgestellt werden, so die 18-Jährige.

Etwas versteckt ist das Klimacamp vor dem Rathaus aufgebaut. Nur wenige Passanten entdecken die Zelte und Aktion der Ortsgruppe Fridays For Future. SWR Tabea Günzler

Eine andere Klimaaktivistin steht kurz vor ihrem Abitur. Helena Gesser hat ihre Lernsachen zum Klimacamp mitgebracht. Ihr ist es wichtig, sich auch in den Ferien für den Klimaschutz einzusetzen: "Büffeln bringt mir nichts, wenn der Planet später nicht mehr so ist, wie er ist."

Nur wenige Passanten werden auf FFF-Aktion aufmerksam

Die Aktivisten erzählen, dass zwar immer wieder Passanten neugierig seien und nach dem Grund ihrer Aktion und ihren Forderungen fragen würden. Dennoch scheint die Aktion nicht von allen bemerkt worden zu sein: Vielen ist das Klimacamp erst auf dem zweiten Blick aufgefallen.

Aus zwei kleinen Zelten und einem Pavillion besteht das Klimacamp der Aktivisten. Noch bis Sonntag steht es vor dem Rathaus. SWR Tobias Rager

Dennoch bewerten die Klimaaktivisten die Woche positiv. "Die Gespräche mit Passanten und mit den Kommunalpolitikerinnen und -politikern liefen auf Augenhöhe", bilanziert Clara Hagemann. "Auf der einen Seite brauchen wir Demos und auf der anderen Seite auch so etwas wie dieses Klimacamp, mit Möglichkeiten zum Gespräch."

Noch bis Sonntag campieren die Klimaaktivisten von Fridays for Future Reutlingen beim Rathaus.