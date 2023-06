per Mail teilen

Über die Folgen des Klimawandels aufklären und für den Umweltschutz werben. Damit beschäftigt sich die Umweltaktivistin und Autorin Luisa Neubauer seit einigen Jahren. Bei der Tübinger Mediendozentur am Donnerstag will sie darüber sprechen, wie die Klimakommunikation in Zukunft aussehen könnte. Nathalie Waldenspuhl berichtet.