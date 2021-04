per Mail teilen

Ein Kletterer ist am Samstag bei Beuron im Kreis Sigmaringen an einem Kletterfelsen abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Laut Polizei stürzte der Mann zwischen zehn und zwanzig Meter tief ab. An der Bergung waren Polizei, Bergwacht und ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich ein Felsen gelöst.