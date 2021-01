Die Kleinkunstbühne K3 aus Winterlingen (Zollernalbkreis) bekommt von der Kulturstiftung des Bundes Geld. Mit der sechsstelligen Summe soll ein digitaler Erlebnisparcours zu Alltagsrassismus realisiert werden. Der Parcours soll laut K3-Chefin Evelin Nolle-Rieder in 90 Minuten einmal durch Winterlingen führen. Eine App fürs Handy weist den Weg. An verschiedenen Stationen spielt sie Videos ab, in denen es um Alltagsrassismus geht. Die Kleinkunstbühne hat sich mit dem Projekt gegen viele weitere Bewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. Die Dreharbeiten sollen im Sommer beginnen. Ende des Jahres soll die App dann an den Start gehen.