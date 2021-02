Ein kleiner Junge ist am Dienstagmittag in Pfullingen (Kreis Reutlingen) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das knapp dreijährige Kind war um die Mittagszeit mit seinem Laufrad auf dem Gehweg unterwegs. Laut Polizei lief es plötzlich auf die Straße und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Der 62 Jahre alte Lkw-Lenker und seine Beifahrerin erlitten einen schweren Schock. Sie mussten ärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Auch die Angehörigen des Jungen werden betreut. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot am Unfallort. Die Polizei hat einen Gutachter hinzugezogen.