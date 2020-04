Seit Montag haben die meisten Läden wieder auf. Überall gelten wie in Tübingen aber wegen der Corona-Pandemie strenge Hygienevorschriften.

Alle Geschäfte, die eine Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter haben, durften wieder öffnen. Die Abstandsregeln müssen allerdings eingehalten werden. In Tübingen sollten Ältere eher am Vormittag einkaufen gehen. Das empfiehlt die Stadtverwaltung. Manfred Hellstern ist 76 und gehört damit zur Risikogruppe. Er findet die Regelung gut.

Schwierige Telefonberatung

Auch darauf hat sich Agatha Truniger vorbereitet. Sie würde jüngere Kunden auch mal rausschicken. Die Händlerin freut sich jedenfalls, dass ihr "Lilaladen" in Hirschau bei Tübingen wieder öffnen darf. Während der wochenlangen Schließung hatte der kleine Schreibwaren- und Buchladen einen Lieferdienst eingerichtet. Es sei ungeheuer schwer gewesen, die Kunden nur am Telefon beraten zu können, sagte sie dem SWR. Aber jetzt kann man sich Radiergummis, Bücher und Spiele wieder selbst aussuchen.

Polizei kontrolliert Schutzvorschriften

Dauer 0:09 min Tübinger Küchenbedarf Rilling kann Abstandsregeln einhalten Auch kleinere Läden müssen die Abstandsregeln einhalten.

In der Tübinger Altstadt kontrolliert die Polizei, ob sich die Leute an die Corona-Schutzvorschriften halten. Michael Rilling betreibt in der Fußgängerzone einen Laden mit Küchenzubehör. Zehn Personen dürfte er in den etwa 200 Quadratmeter großen Laden hereinlassen. Da die Gänge aber sehr eng sind, lässt Rilling nur maximal vier Leute rein.

Ungerechte Behandlung in Corona-Zeiten

Er und die anderen Händler sind vor allem erleichtert, wieder verkaufen zu dürfen. Agatha Truniger vom Hirschauer Schreibwarenladen fand es nicht okay, dass in Supermärkten Bücher und Stifte in den letzten Wochen verkauft werden durften. "Das war ungerecht", ärgert sich die Einzelhändlerin.

In der Outlet-City Metzingen haben viele Läden noch geschlossen. SWR Georg Filser

Geschlossene Läden in Metzingen

In der Metzinger Outlet-City ist noch nicht viel los. Die meisten kleineren Geschäfte haben noch geschlossen. Aber am Freitag soll es auch dort losgehen. Bis dahin wird noch eifrig gewerkelt und renoviert.