Die Menschen im Wahlkreis Tübingen können für die Landtagswahl zwischen 15 Parteien wählen. Die großen, etablierten Parteien sind dabei stets prominent. Aber was ist mit den kleineren, jüngeren? Das sind die Ziele und Chancen dieser Parteien.

Im Wahlkreis Tübingen ist die Auswahl an Parteien groß – manche kennt man, von anderen hat man noch nie gehört. Da gibt es die "Freien Wähler", die Partei "Demokratie in Bewegung", die Satire-Partei "Die Partei" sowie die "Basisdemokratische Partei Deutschland" und "WIR2020".

Die Humanisten

Und es gibt die "Humanisten" und Alexander Mönch, der Kandidat für den Wahlkreis Tübingen. Er beschreibt seine Partei so:

"In Tübingen haben wir bis jetzt zehn Leute. Da freuen wir uns über jeden, der künftig reinschauen möchte. In ganz Baden-Württemberg sind wir bei 200 Parteimitgliedern; deutschlandweit bei rund 1.600." Alexander Mönch, "Humanisten"-Kandidat

Eine kleine Partei mit Slogans, die groß klingen: Rational, liberal, fortschrittlich. Man orientiere sich an Fakten der Wissenschaft und nicht an irgendwelchen Meinungen oder gar am Glauben. So treten die Humanisten zum Beispiel für die Trennung von Kirche und Staat ein.

An einem Thema scheint bei dieser Wahl keine Partei vorbeizukommen: am Klimaschutz. Neben den Grünen gibt es aber auch andere Parteien, die sich vor allem das Klima auf die Flagge geschrieben haben. Das kommt vor allem bei jungen Wählern gut an.

Die ÖDP

Zum Thema Klima gibt es sozusagen die Großmutter unter den Klimaparteien: die ÖDP. Seit den frühen 1980-ern kämpft sie für einen besseren Umweltschutz. Die Grünen hätten ihre Wurzel längst verleugnet, sagt Wolfgang Wettlaufer, Kreisvorsitzender der ÖDP Tübingen.

Die Klimaliste Baden-Württemberg

Weniger CO2, mehr erneuerbare Energien - das will auch die Klimaliste Baden-Württemberg. Die Partei, entstanden aus der "Fridays for Future"-Bewegung, wirbt mit dem 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Tanja Leinweber tritt im Wahlkreis Tübingen an und meint:

"Wir sind die einzige Partei, die wirklich forciert darlegt, wie man das (1,5-Grad-Ziel) auch erreichen kann." Tanja Leinweber, "Klimaliste"-Kandidatin

Konkret heißt das: Die Partei fordert einen CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne. Außerdem wolle man eine "globale Klimagerechtigkeit" erreichen, betont Leinweber. Das beinhalte soziale Gerechtigkeit genauso wie die Gerechtigkeit zwischen Stadt und Land und zwischen arm und reich.

Die Partei "Volt"

Zu den kleinen und noch ganz jungen Parteien gehört auch "Volt". Sie wurde vor rund fünf Jahren gegründet - damals als Reaktion auf das Brexit-Votum und den wachsenden Rechtspopulismus. Das "Volt"-Team in Tübingen hat sich erstmals im Sommer vor zwei Jahren getroffen. Jonas Steinwender ist der Tübinger Kandidat für die Landtagswahl.

"Volt ist sehr stark europafokussiert. Wir wollen Europa verbessern und verändern - aber nicht nur auf europäischer Ebene." Jonas Steinwender, "Volt"-Kandidat

Seine Partei wolle mit bestimmten Veränderungen in den Ländern und Kommunen anfangen und Europa auf regionaler Ebene verbessern. Nach einem konkreten Beispiel gefragt, wie die Partei das anstellen will, nennt Steinwender den Klimaschutz. Das sei ein Thema, das sich nicht in Baden Württemberg allein lösen lasse, da müsse man globaler denken, sagt der 24-Jährige. "Volt" habe aber auch andere Themen im Blick - wie Digitalisierung oder die Wirtschaft.

Ideologien lehne man bei "Volt" ab. Stattdessen versuche man, offen und lösungsorientiert an Probleme heranzugehen und darauf zu hören, was die Wissenschaft sagt.

Wer hat bei der Landtagswahl eine Chance?

Von den kleinen Parteien treten einige zum ersten Mal bei einer Landtagswahl an. Tanja Leinweber von der "Klimaliste" rechnet sich dennoch Chancen aus. Ihre Partei bekomme gerade viel Zuspruch und hoffe, die Fünf-Prozent-Hürde für den Landtag zu nehmen.

Alexander Mönch von den "Humanisten" und Jonas Steinwender von "Volt" sind da etwas verhaltener. Sie sagen: Man stecke noch in den Kinderschuhen und rechne sich bei der Landtagswahl auch keine riesigen Zahlen aus. Und auch wenn die Chancen sehr gering seien, wolle man alles geben - und so ein gutes Fundament für die Zukunft aufbauen.