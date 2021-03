per Mail teilen

Erfolg für Hanna Klein bei den Leichtathletik Hallen-Europameisterschaften in Polen (Torun). Klein, die für die LAV Stadtwerke Tübingen startet, holte am Samstag über die 1.500 Meter die Bronzemedaille. Die 27-Jährige hatte 500 m vor Ende des Rennens noch recht abgeschlagen am Ende des Feldes gelegen, im letzten Renndrittel sprintete die 27-Jährige immer weiter nach vorne und sicherte sich auf der Schlussgeraden die Bronzemedaille. Sie musste sich nur der neuen Europameisterin Elise Vanderelst aus Belgien sowie der Britin Holly Archer geschlagen geben.