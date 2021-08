per Mail teilen

Der Inhaber der Fischer Unternehmensgruppe in Waldachtal (Kreis Freudenstadt), Klaus Fischer, spendet 100.000 Euro für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal. Mit dem Geld soll eine Tagesstätte für schwerstbehinderte Kinder in Ahrweiler wieder aufgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem könnten damit dringend benötigte Therapiegeräte beschafft werden.