Klara Keuthen SWR Klara Keuthen

Klara Keuthen ist offen für alles Unbekannte und Neue und lernt am liebsten neue Menschen kennen,

die etwas zu erzählen haben. Sie zeigt mit ihrer Arbeit für das SWR Studio Tübingen, dass Social

Media nicht nur für schnelle Likes oder kleine Nachrichten gut ist, sondern auch einen Raum für

große Geschichten bietet.

Vor dem SWR

Aus dem ländlichen Südoldenburg in Niedersachsen stammend, hat sich Klara Keuthen für das Studium der

Medienwissenschaften an der Universität Tübingen in den Süden begeben. Nicht nur während des

Studiums, sondern auch schon davor hat sie selbstständig viele Projekte umgesetzt, von Social Media

Kanälen für den Betrieb ihres Vaters bis hin zu Videozusammenschnitten von Familienfeiern.

Seit 2022 erweitert sie als Viertes Mitglied das DASDING Instagram Team in Tübingen.